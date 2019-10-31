İnfaz Koruma Memurlarına ‘Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü’ eğitimi verildi

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Niğde’de Açık ve kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan İnfaz Koruma Memurlarına stresle baş etme konulu seminer verildi.

Niğde Ticaret Odasında düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Kapalı ve Açık ceza infaz kurumunda görevli Psikolog Leman Akkurt, Stres ve stresle baş etme teknikleri, iletişim hataları ve beden dili konularında bilgi verdi.

Akkurt, Stres ve stresle baş etme teknikleri, iletişim hataları, beden dili konularında farkındalık kazanılması, mesleki doyumun artırılması ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik sunum yaptı.

Seminere Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Seymen, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Yağcı, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, Denetimli serbestlik Müdürü Ömer Taşcı ve adliye personeli katıldı.

NİĞDE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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