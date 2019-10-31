FETÖ üyesi zanlı yakalandı

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Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapmasında hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen adliye personeli R.B'yi kaldığı evde gözaltına aldı.

R.B, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.

NİĞDE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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