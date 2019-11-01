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3 ayda içerisinde kendini yok eden poşet ürettiler

İHA

'Geven otu ve kalsit esaslı biyoplastik üretimi projesi' ile Niğde Bilsem, Brezilya'da düzenlenen Uluslararası Mostratec Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda dünya 4.'sü oldu.

3 ayda içerisinde kendini yok eden poşet ürettiler

'Geven otu ve kalsit esaslı biyoplastik üretimi projesi' ile Niğde Bilsem, Brezilya'da düzenlenen Uluslararası Mostratec Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda dünya 4.'sü oldu.
Bitki özütleri, kaya tozları, kalsit, nişasta ve gliserin gibi elemanlardan elde edilen ürün toprak veya sıvı ile 3 ay sürekli temas ettiğinde kendi kendini yok etme özelliğini taşıyor.
Brezilya’da düzenlenen, 682 projenin yarıştığı Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda çevre kategorisinde iki ödül birden alan proje ile ilgili açıklama yapan Bilsem öğrencisi Ceyda Sakarya, geliştirdikleri proje sayesinde binlerce yıl doğada yok olmayan plastiklerin 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde yok olacağını söyledi. Sakarya, "Günümüzde plastik atıklar çok büyük bir sorun teşkil ediyor ve çevre kirliliğine sebep oluyor biz de bu durumdan yola çıkarak bir proje oluşturmayı hedefledik. Elde etmiş olduğumuz ürünler tamamen biyoçözünür ürünler. Çalışmamızda bir biyoplastik ürün elde ettik ve bu biyoplastik yaklaşık 3 ay içerisinde çözünebiliyor bu da oldukça kısa bir süre. Çalışmamızın tüm evrensel dünyada kullanılabileceğini düşünüyoruz. Projemizde 3 farklı prototip mevcut. Bu prototipler içerisinde çeşitli bitki özütlerinden elde edilen nişasta ve bunun yanı sıra takviye edici elemanlar olarak çeşitli kayaçlardan elde ettiğimiz tozlar ve gliserin gibi çeşitli plastikleştirici elemanlar mevcut. Bu elemanları karıştırdığımızda ürünümüzün tamamen biyobozunur olduğunu gördük" dedi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ için uygun bir ürün geliştirdiklerini söyleyen Sakarya, "Biyoplastiği toprağa koyduğumuzda yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede çözünebiliyor bu şekilde de plastik sorununun önüne geçebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Proje danışmanı biyoloji öğretmeni Murat Sakarya ise, "Uluslararası Mostratec yarışmasına katılarak ülkemizi temsil etmek çok anlamlıydı. Brezilya'da bu sene 34.'sü yapılan geleneksel bu yarışmaya birçok ülkeden katılan 650 proje vardı. Bu projeler içerisinde ilk dörtte yer alarak ödül aldık" dedi.
Ham madde olarak çok zengin bir ülke olduğumuza değinen Murat Sakarya, "Geven ve kalsit özellikle Niğde’de çok yoğun olan ürünler. Farklı atık ürünlerinin de değerlendirilebildiğini gördük biz bu projede. Çözünürlük sürecine baktığımızda 3 ay kısa bir süreç normalde plastikler binlerce yıl doğada kalıyor bu da çevre sorunlarını oluşturuyor. Okyanuslara ve çevreye baktığımızda mikro plastikler dediğimiz bir sorunla karşı karşıyayız ve bunu ortadan kaldırmanın tek yöntemi sadece doğal ürünleri kullanarak sağlayabiliriz. Bu ham maddeler geven dediğimiz bilimsel adı astragalus bir diğeri de kalsit sadece bunlar da değil üründe mermer tozu da kullanılabilir atık olarak kabul ettiğimiz meyve çekirdeği içindeki nişasta da ham madde olarak değerlendirilebilir" dedi.
Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ceyda Sakarya tarafından biyoloji öğretmeni Murat Sakarya danışmanlığında geliştirilen çevre dostu ürün, TÜBİTAK ve INSPO yarışmalarında da derece elde etmişti.

NİĞDE

01 Kasım 2019 Cuma

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