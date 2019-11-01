Hurdacı, antikacı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hurdacı, antikacı oldu

DHA

NİĞDE'de 10 yıldır hurdacılık yapan Emre Sabanlı (37), çöplerden çıkarılan antika malzemeleri, dükkanında sergiliyor. Antikaların arasında 1 asırlık Osmanlı kılıçlarının yanı sıra 50 ile 200 yaşlarında saatler de bulunuyor.

NİĞDE'de 10 yıldır hurdacılık yapan Emre Sabanlı (37), çöplerden çıkarılan antika malzemeleri, dükkanında sergiliyor. Antikaların arasında 1 asırlık Osmanlı kılıçlarının yanı sıra 50 ile 200 yaşlarında saatler de bulunuyor.
Yüksekokulda elektrik-elektronik okuyan Emre Sabalı, 10 yıl önce hurdacılık yapmaya başladı. Sabalı kendisine getirilen hurdalar arasındaki antika malzemeleri ayırıp, biriktirdi. Bir süre sonra da antikacılığı merak saldı. Sabalı, biriktirdiği antikaları hurda dükkanının vitrininde sergilemeye başladı. Antika malzemeleri, evinde çok yer kaplamaları nedeniyle dükkanda sergilemeye karar verdiğini anlatan Sabanlı, "Bir antika dükkanı açtım. Gördüğüm antikaların hurdalarla satılması içime sinmedi. Evimde biriktirdiğim eşyaları açtığım antika dükkanımın vitrinimde sergiliyorum. Dükkam antika meraklılarının uğrak yeri haline geldi. Antika radyolar, saatler, televizyonlar, silahlar, bıçaklar, kamalar, tüfekler bulunuyor. Herkesin ayrı bir sevdası var antika üzerine. Benim de en çok sevdiğim antikalar arasında köstekli saatler yer alıyor. Saatler 50 ile 200 yıllık. Dükkanımda Osmanlı dönemine ait kılıçlar bulunuyor. Bu işin meraklıları geliyorlar ve alıyorlar. Bu kılıçları dükkanımda sergileyip, meraklılarına satıyorum" dedi.

NİĞDE

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 ayda içerisinde kendini yok eden poşet ürettiler
YEREL HABERLER 3 ayda içerisinde kendini yok eden poşet ürettiler
FETÖ üyesi zanlı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi zanlı yakalandı
Niğde'de 75 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Niğde'de 75 kaçak göçmen yakalandı
Niğde'de 75 göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Niğde'de 75 göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı
İnfaz Koruma Memurlarına ‘Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER İnfaz Koruma Memurlarına ‘Stresle baş etme ve Öfke ...
Meme Kanserine farkındalık için yürüyüş yaptılar
YEREL HABERLER Meme Kanserine farkındalık için yürüyüş yaptılar
43 bin ürün denetiminde 2 milyon 769 bin TL ceza
YEREL HABERLER 43 bin ürün denetiminde 2 milyon 769 bin TL ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X