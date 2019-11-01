Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

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NİĞDE'de öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi İ.E.M. (12), yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında kent merkezindeki 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi İ.E.M., öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katında, demir korkuluk bulunmayan pencereden düştü. Yaralanan İ.E.M., öğretmenlerin çağırdığı ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İ.E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Okulda inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



NİĞDE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:51

YATSI 19:07

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