Okulun 3. katından düşen öğrenci yaralandı

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Niğde’de okulun 3. kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde merkez 23 Nisan Havacılar Ortaokulunda meydana geldi. 6. sınıf öğrencisi İ.E.M. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı okulun 3. katının penceresinden düştü. Olayın ardından okula 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. İ.E.M. ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

NİĞDE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:51

YATSI 19:07

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