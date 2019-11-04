Niğde’de 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

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Niğde’nin Bor ilçesine tarlada çalışmak için çadırda yaşayan 3’ü çocuk 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Hastanede tedaviye alınan 3’ü çocuk 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, çadırda yaşayan Suriyeli aile çocukları Saddam Herdu (9), Sabha Herdu (11), Rama Herdu (14) kusma ve bulantı şikayetiyle Bor ilçe devlet hastanesine getirildi.

Yine aynı bölgede farklı çadırda yaşayan Ragde El İbrahim (35) karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Bor ilçe devlet hastanesi acil servisinde getirildi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi tedavi altında alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

NİĞDE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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