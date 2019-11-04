Niğde 'de 1 ayda 1 milyon 665 bin TL trafik cezası yazıldı

Niğde'de ekim ayında 25 bin 706 araç kontrol edildi, 4 bin 427 sürücüye bir milyon 665 bin lira ceza kesildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Bölge Trafik ekipleri, ekim ayı denetimlerinde 25 bin 706 aracı kontrol etti.

Ekim ayında, bir milyon 665 bin lira ceza uygulanan çalışmalarda, 74 sürücünün ehliyetine el konuldu, 130 araç trafikten men edildi.

Çalışmalarda, hız ihlali yapan, alkollü, ehliyetsiz ve modifiyeli araç kullanan 4 bin 427 sürücüye işlem yapıldı.

NİĞDE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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