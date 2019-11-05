Niğde Belediyesinden Sağlıklı Yaş Alma ve Yaşam Merkezi Projesi

Niğde Belediye Başkanlığı mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Yaş Alma Merkezi yapıyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir vakit kaybetmeden başlattığı projelerine her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Yediden yetmişe her kesime hitap eden hizmetleri ile gönül belediyeciliğini ilke edinen Belediye Başkanı Özdemir Niğde’ye değer katan hizmetleri gerçekleştirerek refah seviyesi yüksek bir Niğde oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir seçim vaatleri arasında yer alan projelerini tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında Sağlıklı Yaş Alma ve Yaşam Merkezi projesini hayata geçirmek için Niğde Merkez Yenice Mahallesi Vali Ünal Özgödek Caddesi yanında yaklaşık dört bin metrekare alan üzerinde kazı çalışmalarını başlattı.

Proje tamamlandığında alanda, zemin altında oluşturulacak Sağlıklı Yaş Alma ve Yaşam Merkezi üzerinde oluşturulacak seyir tepesi ve şelale ile güzel bir yeşil alan meydana getirilmiş olacak.

Çalışmaları yakından takip ederek gerekli talimatlandırmaları yapan Belediye Başkanı Özdemir; “Tünel Projesi yapımı için daha önceki dönemde kamulaştırmaların yapıldığı ve projenin iptal olması sonucunda boş kalan alan üzerinde gerçekleştirmeyi planladığımız projemiz kapsamında kaya dokusunda doğal bir alan oluşturarak içerisine Yaş Alma ve Yaşam Merkezi tesisimizi kurarak ileri yaşlardaki büyüklerimizin evden çıkıp sosyal yaşama katılmalarını, tecrübelerini gün ışığına çıkarmalarını ve daima yanımızda yer almalarını istiyoruz. Bu amaçla kurduğumuz Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, sosyal belediyecilik projelerimizin en güzel örneklerinden biri olacak” dedi.

NİĞDE 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:41

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