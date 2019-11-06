3 Güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu

10 bin euro! Bakın kim satın aldı...

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 3 silahlı Güvenlik Görevlisi alımına 392 kişi başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona ermesinden sonra Niğde Kültür Merkezinde kura çekimi yapıldı. Silahlı 3 Güvenlik Görevlisi alımı yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne toplamda 392 kişi başvurdu. Yapılan kura çekiminde 12 asil 12 yedek seçilirken önümüzdeki günlerde 3 kişinin belirlenmesi için mülakat yapılacak.

NİĞDE 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:45

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.