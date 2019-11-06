3 Güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu

Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 3 silahlı Güvenlik Görevlisi alımına 392 kişi başvurdu.
Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona ermesinden sonra Niğde Kültür Merkezinde kura çekimi yapıldı. Silahlı 3 Güvenlik Görevlisi alımı yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne toplamda 392 kişi başvurdu. Yapılan kura çekiminde 12 asil 12 yedek seçilirken önümüzdeki günlerde 3 kişinin belirlenmesi için mülakat yapılacak.
NİĞDE
06 Kasım 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:42
- GÜNEŞ 07:05
- ÖĞLE 12:30
- İKİNDİ 15:20
- AKŞAM 17:45
- YATSI 19:03