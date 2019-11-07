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Emlak Vergisinde Son Gün 30 Kasım

İHA

Emlak Vergisinde Son Gün 30 Kasım

Niğde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü vergi ödemelerinde son günü belirledi.
Vatandaşların vergi ödemesinde gecikmeye kalarak mağdur olmamaları için yaptığı duyuruda Emlak, İlan Reklam Tabela ve Çevre Temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemesinin Kasım ayı sonunda biteceğini bildiren Niğde Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım 2019 olduğunu duyurdu.
www.nigde.bel.tr adresinden ve tbelediye 444 51 01 numaralı telefon aracılığıyla vatandaşların borçlarını kolayca ödeyebileceği belirtilen duyuruda Borçlarını ve idari para cezalarını zamanında ödemeyen vergi mükellefleri ve vatandaşlarımıza, ödenmeyen vergilerin tahsili için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri gereği gecikme zammı uygulanacağı vatandaşların mağdur olmamaları için Niğde Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından duyuru yapıldı.

NİĞDE

07 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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