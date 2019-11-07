Niğde Belediyesi Kitap Fuarı açılıyor

Merakla beklenen Niğde Belediyesi 4. Kitap Fuarı kitapseverler için kapılarını açıyor.

Kültüre ve eğitime değer katan hizmetleri ile çalışmalarını gerçekleştiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 4.sünün düzenlenmesini sağladığı Kitap Fuarıyla, birbirinden değerli eser ve yazarları hemşehrileri ile bir araya getirecek.

Kitap fuarı süresince ziyaretçiler her gün 10:00 21:00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilecek, aynı zamanda belirlenen günlerde fuara gelecek şair ve yazarların söyleşilerine, imza günlerine katılabilecektir.

Niğde Belediyesi Kitap Fuarı 8 Kasım tarihinde Niğde Şehit ÖmerHalisdemir Meydanında saat 14:00’da kitapseverlere kapılarını açacak. 212 yayın evi ve 70’in üzerinde yazarın Niğdelilerle buluşacağı kitap fuarına hemşehrilerini davet eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Okuyan şehir Niğde’mizde kültürümüze ve eğitim alanlarımıza önem vererek insanımıza değer katan hizmetleri gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın heyecan içerisinde beklediği kitap fuarımızın 4.sünü hep birlikte Niğde’mizde açıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Değerli hemşehrilerimizi gerçekleştireceğimiz açılış programına ve 8 17 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Kitap fuarımızı ziyarete bekliyoruz” dedi.

NİĞDE 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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