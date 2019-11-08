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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere ders vermek için hepimiz ...

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere ders vermek için hepimiz gayret içinde çalışmalıyız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere ders vermek için hepimiz gayret içinde çalışmalıyız"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere ders vermek için hepimiz gayret içinde çalışmalıyız" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bir takım inceleme ve ziyaretler için Niğde’ye geldi. Bakan Yardımcısı İnce ilk olarak 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyaretin ardından Niğde Valiliğine geçen Bakan Yardımcı İnce burada basın açıklamasında bulundu.
Bakan İnce açıklamasında şunları dedi: “Bugün Anadolu coğrafyamızın, tarihimizin en güzel örneklerini bağrında barındıran bu güzel şehrimiz Niğde ilimizdeyiz. Sabah gelirken 15 Temmuz kahramanımız şehidimiz Ömer Halisdemir’i ziyaret ettik, dua ettik. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize huzurlarınızda Allah’tan rahmet , gazilerimize şifalar diliyorum. Onların bıraktığı davayı, bayrağı en güzel temsil etmek için gayret içerisinde ülkemizin birliğini, dirliğini kardeşliğimizi bozmak isteyen kim olursa olsun bütün hainlere en güzel dersi vermek adına gayret içerisinde hepimizin çalışmalara devam etmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum”.
İzleme, Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Niğde’ye geldiğini ifade eden İnce, ‘’Cumhurbaşkanımızın bir sözü var devleti temsil etmek ancak milletin gönlünü kazanmakla olur. Buradan hareketle İçişleri Bakanlığı olarak, bakanımızın öncülüğünde bir proje gerçekleştiriyoruz. İZDES Projesi. İzleme ve Değerlendirme Sistemi. Bu proje ile merkezle, bakanlıkla illerimiz, taşra, vilayetlerimiz arasındaki bağı kuvvetlendirmek, vatandaşımızın bakanlıktan aldığı hizmetlerin kalitesini ölçmek, yerinde görmek varsa tıkanıklıklar bunları yerinde çözmek, güzel uygulama örnekleri varsa bunları tespit etmek ve diğer illerimizde de yaygınlaştırmak adına böyle bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje için bende bugün İçişleri Bakan Yardımcısı olarak Niğde’deyim. Bir dizi programlarımız olacak. Sabahtan başladık programlarımıza. Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, odalarımızla, muhtarlarımızla, dernek temsilcilerimizle yine burada kamu hizmeti yürüten sorumlu arkadaşlarımızla bir dizi toplantılar ve değerlendirmeler yapacağız ve bunların neticesini alıp yapılması gereken, atılması gereken adımları atmak için gayret içinde olacağız. Sizlerin de bildiği gibi asıl hedefimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Vatandaşımızı memnun edecek, çalışmaları, hizmetleri yerinde, hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alma gayreti içerisindeyiz. Ve bu çalışmalarımızda bu sonuçları doğuracaktır. Aldığımız sonuçlarla tüm Türkiye çapında 81 ilimizde bir değerlendirme yapıp bunların sonuçlarına göre tedbirlerimizi alacağız‘’ dedi.

NİĞDE

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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