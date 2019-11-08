İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri başında dua etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Niğde'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şehit kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret etti. İnce, "Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Onların bıraktığı davayı, bayrağı en güzel temsil etmek için gayret içerisinde ülkemizin birliğini, dirliğini, kardeşliğimizi bozmak isteyen kim olursa olsun bütün hainlere en güzel dersi vermek adına gayret içerisinde hepimizin çalışmalara devam etmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

VALİLİK ZİYARETİ

Niğde Valiliği'ni ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İnce, burada açıklamalarda bulundu. İzleme, Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Niğde´ye geldiğini anlatan İnce, "Cumhurbaşkanımızın bir sözü var 'devleti temsil etmek ancak milletin gönlünü kazanmakla olur'. Buradan hareketle İçişleri Bakanlığı olarak, İzleme, Değerlendirme Sistemi projesini gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile bakanlıkla kentlerimiz arasındaki bağı kuvvetlendirmek, vatandaşımızın bakanlıktan aldığı hizmetlerin kalitesini ölçmek, yerinde görmek, varsa tıkanıklıklar bunları yerinde çözmek amacındayız. Güzel uygulama örnekleri varsa bunları tespit etmek ve diğer illerimizde de yaygınlaştırmak adına böyle bir projeye imza atıyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı İnce, proje kapsamında Türkiye çapında 81 ilde bir değerlendirme yapıp, bunların sonuçlarına göre tedbir alacaklarını sözlerine ekledi.



NİĞDE 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:44

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