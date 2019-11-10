Nefes borusuna hap kaçan genç öldü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Selami Bayındır (20) rahatsızlığı nedeniyle doktor tarafından yazılan hapı içti. Hap soluk borusuna kaçarak fenalaşan genç, Altunhisar Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayındır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

NİĞDE 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:42

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.