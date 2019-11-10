Soluk borusunu tıkayan hap tümörü tetikleyince öldü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE'de, Selami Bayındır (20), içtiği hapın soluk borusunu tıkaması sonucu kalbindeki tümör tetiklenmesiyle yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Kalbinde tümör olan Selami Bayındır'ın içtiği hap, soluk borusunu tıkadı. Bayındır'ın nefes almakta güçlük çektiğini gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Bayındır'ı ilk müdahalesinin ardından Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bayındır, burada soluk borusundaki hapın çıkarılmasının ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bayındır, ambulansta hayatını kaybetti.

Yapılan otopside, Bayındır'ın soluk borusunu tıkayan hapın, kalbindeki tümörü tetiklediği bu nedenle yaşamını yitirdiği belirlendi.



NİĞDE 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:42

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.