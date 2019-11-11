Niğde’de 50 bin fidan toprakla buluştu

Niğde’de ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında 50 bin fidan toprakla buluştu.

NiğdeAdana yolu Hıdırlık mevkiinde 11 Kasım saat 11.11’de ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında ağaç dikme etkinliği yapıldı. Etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fidan Dikme töreninde konuşan Vali Yılmaz Şimşek, “11 Kasım ülkemiz için Niğde’miz için tarihi bir gün, ülkemiz ve Niğde için bir rekor günüdür. 11 milyon ağacı Niğde’mizde de 50 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Geleceğe nefes oluyoruz. Amacımız geleceğe bir nefes olmak, bizden sonraki nesillere çocuklarımıza, torunlarımıza daha yeşil bir ülke daha yeşil bir Niğde bırakmak. Çocuklarımız ağaç sevgisiyle orman sevgisiyle birlikte büyütmek ve ağaç sevgisiyle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu kampanyaya tüm ülkemizde olduğu gibi Niğde’den de büyük bir ilgi ve duyarlılık oluştu. Sahiplenilen ağaç sayısı 50 bin hedeflenirken 60 bini geçti. Bu heyecan bu yılla girmemeli bundan sonraki yıllarda da aynı heyecan aynı coşku devam etmelidir. Niğde olarak orman fakiri bir iliz. İlimizin sadece yüzde 8’i orman varlığı ile kaplı. Ama bunu arttırmak bizim elimizde. Bu heyecanı devam ettirirsek buna da başaracağımıza inanıyorum yeter ki inanalım” dedi.

Konuşmanın ardından ağaç dikim etkinliği yapıldı. Niğde genelinde 50 bin fidan toprakla buluştu.

NİĞDE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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