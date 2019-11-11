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Minik öğrenciler besi çiftliğinde ders işledi

İHA

Niğde Selçuk İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri bu haftaki ilk dersini bir besi çiftliğinde işledi.

Minik öğrenciler besi çiftliğinde ders işledi

Niğde Selçuk İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri bu haftaki ilk dersini bir besi çiftliğinde işledi.
“Okul Dışı Öğrenme Ortamları’’ etkinlikleri kapsamında Selçuk İlkokulu 2E sınıfı öğrencileri, ''Üretimden Tüketime'' temasını yerinde öğrenmek için bir çiftliğe gezi düzenlediler.
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kızılca kasabasında, çevre ve halk sağlığını ilkelerine uygun olarak kurulan tesise gerçekleştirilen gezide öğrenciler, Hayat Bilgisi dersinde işlemiş oldukları canlılar, üretim, tüketim gibi konuları yerinde görme fırsatı elde ettiler.
Derslerin sadece okulun dört duvarı arasında işlenmediği, öğrenmenin hayatın her alanında devam ettiği bilinciyle hareket eden okul idareci ve öğretmenleri, tükettiğimiz hayvansal gıdaların üretimini yerinde görmek için bir besi çiftliğine misafir oldular.
Okul müdürümüz Orhan Çetin ve 2E sınıf öğretmeni Saide Yurddaş'ın yanı sıra gönüllü velilerin de yer aldığı gezide öğrenciler başlıca tükettiğimiz hayvansal gıdalardan olan etin ve sütün çiftlikte başlayıp soframızda biten yolculuğuna şahitlik ettiler. Çiftlik hayvanlarının doğumundan büyümesine kadar geçen süreleri çiftlik sahibinden öğrenme imkanı bulan öğrenciler, hayvanlarının bakımı ve sağlığı ile ilgili olarak veteriner hekimden bilgi aldılar. Çiftlikte beslenen buzağılara büyük ilgi gösteren

NİĞDE

11 Kasım 2019 Pazartesi

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