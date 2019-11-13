Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uyuşturucu satıcısı yakalandı

İHA

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, ihbar üzerine K.Ç'yi gözaltına aldı.
Üzerinde yapılan aramada 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı hakkında işlem yapıldı.
Asayiş şubesi ekipleri, "Huzurlu Mahalleler Uygulaması32" kapsamında ise Aşağı Kayabaşı Mahallesinde yaptığı çalışmada, 352 kişi ve 194 aracı sorgulandı, 4 araç sürücüsüne toplam 13 bin 171 lira para cezası kesildi.
Niğde ve Bor İlçe İlamat ve İnfaz Bürosunca aranması bulunan kişilere yönelik çalışmada, 8 kişi, gözaltına aldı.
T.C, M.K. ve N.Ş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

NİĞDE

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma
YEREL HABERLER Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki ...
Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Tüfekle fotoğraf çekerken, annesini vurdu
YEREL HABERLER Tüfekle fotoğraf çekerken, annesini vurdu
Fatih Bulut hakkında soruşturma
YEREL HABERLER Fatih Bulut hakkında soruşturma
Niğde’de tüfekle fotoğraf çekinmek isterken annesini vurdu
YEREL HABERLER Niğde’de tüfekle fotoğraf çekinmek isterken annesini ...
Niğde’de aranan FETÖ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Niğde’de aranan FETÖ üyesi yakalandı
Niğde'de atık küllerden çimentosuz kaldırım taşı
YEREL HABERLER Niğde'de atık küllerden çimentosuz kaldırım taşı
Organ bağışına Vali Şimşek’ten plaket
YEREL HABERLER Organ bağışına Vali Şimşek’ten plaket
Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer: ‘"Bu bütçe memurun bütçesi değil"
YEREL HABERLER Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer: ‘"Bu ...
Niğde'de çilek hasadı sürüyor
YEREL HABERLER Niğde'de çilek hasadı sürüyor
Niğde’de 3 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Niğde’de 3 kilogram esrar ele geçirildi
Patates hasadı tamamlandı, çiftçiler ürünlerini depolara kaldırdı
YEREL HABERLER Patates hasadı tamamlandı, çiftçiler ürünlerini ...
Patates çiftçisi ihracat bekliyor 2020 yılında patates üretimi azalabilir
YEREL HABERLER Patates çiftçisi ihracat bekliyor 2020 yılında ...
Minik öğrenciler besi çiftliğinde ders işledi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler besi çiftliğinde ders işledi
Niğde’de 50 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Niğde’de 50 bin fidan toprakla buluştu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X