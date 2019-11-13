Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

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NİĞDE'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.B., yakalandı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen Kuran Kursu öğreticisi M.B., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, Ses ve Görüntü Bilişim sistemiyle (SEGBİS) bağlandığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





NİĞDE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:12

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AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

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