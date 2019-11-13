Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma

NİĞDE İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla popüler olan Fatih Bulu'un kentte katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkararak havaya ateş ettiği görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son günlerin en çok dinlenen şarkılar arasına giren 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısını seslendiren Fatih Bulut, geçtiğimiz günlerde Niğde'de yeğeninin asker uğurlama eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başladığı görülen Bulut´a davetlilerden biri müdahale ederken, sosyal medyaya düşen görüntüler, tepki topladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmaları üzerine Fatih Bulut hakkında soruşturma açıldığı açıklandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Müdürlüğümüz'ce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.´nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konu ile ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır."



NİĞDE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.