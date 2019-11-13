Niğde’de 37 Kıbrıs Gazisine madalya verildi

Niğde’de 37 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Salonunda Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücadele eden gaziler onuruna tören düzenledi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde Emniyet Müdürü Salım Cebeloğlu, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerinin şanlı tarihin kahramanlıklarla dolu sayfalarından birisi olan Kıbrıs Barış harekâtının canlı tanıkları olduğunu söyledi. Şimşek şunları dedi:

"Bilindiği üzere bundan yaklaşık 45 yıl önce yavru vatanımız Kıbrıs’ta soydaşlarımız, büyük bir saldırı, zulme ve haksızlığa maruz kalmışlardı. Kıbrıs Türkü'nün varlığı ve geleceği tehdit altındaydı. Fakat Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekâtında da büyük bir zafere imza atarak; soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzur getirdi. İşte bugün burada bu zaferde büyük bir payı olan, canı pahasına yavru vatanımızın savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarının birer nişanesi olarak bu madalyaları takdim ediyorum”.

Konuşmanın ardından Vali Şimşek tarafından 37 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.

NİĞDE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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