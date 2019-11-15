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Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyebilecek halde taburcu oldu

DHA

NİĞDE'de omurilik kanalındaki daralma nedeniyle ellerini kullanamayan ve bacaklarındaki kuvvet kaybı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Zamir Ballı (70), Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen servikal dar kanal ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ballı, kısa sürede ellerini kullanabilir ve yürüyebilir halde taburcu edildi.

NİĞDE'de omurilik kanalındaki daralma nedeniyle ellerini kullanamayan ve bacaklarındaki kuvvet kaybı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Zamir Ballı (70), Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen servikal dar kanal ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ballı, kısa sürede ellerini kullanabilir ve yürüyebilir halde taburcu edildi.
Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Zamir Ballı, omurilik rahatsızlığı sebebiyle ellerini kullanamaması ve bacaklarındaki kuvvet kaybı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşam sürdürürken, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Ömer Burak Eriçek tarafından tedaviye alındı. Ballı'ya yapılan kontrolde omurilik kanalının 4 milimetreye kadar düştüğü saptandı. Ballı, hastanede ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla servikal dar kanal ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Eriçek, "Boyun bölgesinde omurga içerisinde bulunan omurilik kanalı yaşlanma sürecinde dejenere olarak daralır ve sinirlerde sıkışmaya neden olur. Servikal dar kanal olarak adlandırılan bu durum boyun ağrısı, kollarda uyuşma, ayaklarda güçsüzlük, ellerde düğüm, çatal-kaşık tutamama gibi yeteneklerin kaybıyla belirti vermektedir. Genellikle de 60 yaşından sonra ortaya çıkan bu darlık, omurilik kanalının genişletilmesi ile tedavi edilebilmektedir. Cerrahi seçenekler arasında omurgaların arka kısmının çıkarılması bulunmaktadır. Hastamız başvurduğunda ellerini kullanamaz halde ve tekerlekli sandalye ile hareket edebilir durumdaydı. Görüntüleme tetkiklerinde omurilik kanalı 4 milimetreye kadar düşmüştü" dedi.
YÜRÜYEBİLECEK KUVVETE ULAŞTI
Hastanede ilk kez uygulanan cerrahi bir yöntemle bir ameliyat gerçekleştirdiklerini anlatan Ballı, "Hastanın boyun omurlarının arka kısmı kesilerek omurilik sıkışıklığı ortadan kaldırıldı. Kendi kemikleri kullanılarak plak vidalar ile omurga çatısı oluşturuldu. Ameliyat sonrası hastamız kısa sürede ellerini kullanabilir ve yürüyebilir halde taburcu edilmiştir. Hastamızın bu derece fayda görmesi beyin ve sinir cerrahisi kliniği olarak en büyük mutluluğumuz olmuştur" diye konuştu.
Ameliyat olan Zamir Ballı da ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Ömer Burak Eriçek ve hastane başhekimi Bilal Günaydın'a teşekkür etti.

NİĞDE

15 Kasım 2019 Cuma

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