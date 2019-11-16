Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu

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Niğde’de Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan (61) haber alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülnar'ın cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

NİĞDE 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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