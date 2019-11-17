Yük treni ile otomobil, hemzemin geçitte çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

NİĞDE'de, hemzemin geçitte, yük treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, Bor ve Kemerhisar ilçeleri arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Ferhat Büyükbalta (32) yönetimindeki 33 ABA 104 plakalı otomobil, hemzemin geçitte yük treninin çarpması sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü Ferhat Büyükbalta (32) ile otomobilde bulunan Turgay Özil (43) ve Mustafa Büyükbalta (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Mustafa Büyükbalta'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Büyükbalta ile Turgay Özil ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



NİĞDE 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.