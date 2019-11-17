Tren otomobile çarptı:1 ölü, 2 yaralı

Niğde’nin Bor ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bor Kemerhisar arası hem zemin geçitte meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 ABA 104 plakalı otomobile hemzeminden geçerken yük treni çarptı. Kazanın hemen ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan Ferhat Büyükbalta (32) Turgay Özil (43) ve Mustafa Büyükbalta (36) yaralandı. Yaralılardan Ferhat Büyükbalta (32) Turgay Özil (43) olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan Mustafa Büyükbalta ise olay yerinden hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

NİĞDE 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:52

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