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Lahana fiyatı üreticiyi memnun etmedi

DHA

TÜRKİYE'de, lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de, temmuz ayından bu yana hasat sürerken, üreticiler fiyatlardan memnun kalmadı. Fiyatların geçen yılla aynı olduğundan yakınan üreticiler, artan girdi fiyatlarıyla kar edemediklerini söyledi.

TÜRKİYE'de, lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de, temmuz ayından bu yana hasat sürerken, üreticiler fiyatlardan memnun kalmadı. Fiyatların geçen yılla aynı olduğundan yakınan üreticiler, artan girdi fiyatlarıyla kar edemediklerini söyledi.
2018 yılında Niğde'de 17 bin 900 dekar alanda ekimi yapılan lahanada 109 bin 405 ton rekolte elde edilirken, 2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 120 bin ton lahana rekoltesi bekleniyor. Temmuz ayından bu yana hasadı süren ve rekoltesiyle memnun eden lahana, 2 ila 2,5 lira arasında alıcı buluyor.
Girdi fiyatlarının yükselmesi ve lahana fiyatlarında artış olmamasıyla çiftçinin memnun kalmadığını anlatan Niğde Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, "Geçen yıl 70 ila 80 lira arasında gübre alırken, bu yıl gübre fiyatı yaklaşık 130 liraya yükseldi. Üreticilerimizin ürettiği lahana fiyatı geçen yıla oranla aynı. Geçtiğimiz yıl lahananın tane fiyatı 2 ile 2,5 lira arasında gidiyordu. Bu yıl ise maliyetlerin artmasına rağmen lahana fiyatları yine aynı. Çiftçilerimiz maliyetin artmasına rağmen, ürünün fiyatının aynı olmasından dolayı dertli. Kentimizde 2018 yılında 17 bin 900 dekar alanda 109 bin 405 ton lahana rekoltesi elde edilmişti. Bu yıl ise 18 bin 240 dekar alanda ekimi yapılmış olup, yaklaşık 120 bin ton lahana rekoltesi bekliyoruz" dedi.
'FİYATLAR ÜRÜN KALİTESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR'
Lahana üreticisi Feridun Bayacı ise, "Temmuz ayında sökümünü yaptığımız lahanalarda fiyatlar iyiydi ama şimdi ise büyük düşüş yaşadı. İlk başlarda lahanamız 3 TL ile 3,5 lira arasında satılıyordu. Ama şimdi 2 TL ile 2,5 lira arasında satılıyor. Maliyeti geçen yıl iyiydi, bu yıl ise artışlar oldu. İlaç ve gübre fiyatları iki kat arttı. Lahananın geçen yıla oranla maliyeti yüksek ama fiyatları düşük. Bu fiyatların altında da ürünlerini verenler var. Fiyatlar lahananın kalitesine göre değişiyor" diye konuştu. 

NİĞDE

18 Kasım 2019 Pazartesi

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