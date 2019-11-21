Niğdeli İzciler Kent Ormanında kampta

Niğde Gençlik ve Spor Kulübü İzcileri Niğde Kent Ormanında 3 günlük kampa girdi.

25 izcinin katıldığı 4 lider ile üç günlük kamp gerçekleştirdiler.

Okullara ara tatilinin verilmesinin ardından teknoloji bağımlılığından uzak olarak geçekleştirilen kampa1016 yaş arasında izciler iki gece çadırda kaldılar. Gece sıcaklığının 5 derecede hissedildiği kampta 30 derecelik uyku tulumları da geceyi geçiren izciler güzel bir etkinlik düzenlediler.

Gece kamp ateşi yakarak geçiren izcileri Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve Gençlik Merkezi Şube Müdürü Turan Sayın ziyaret etti.

Kamp süresince dart, okçuluk, dağcılık malzeme tanıtımı ve ip ile iniş eğitimleri gerçekleştiren izciler kamp süresi boyunca çeşitli etkinliklerle tatili fırsata çevirdiler.

Kamp süresi içerisinde oyunlar ve akşamları düzenlenen kamp ateşi ile takım çalışması, kendini ifade etme, empati ve düşünme becerilerinin desteklenmesi amaçlandığı bildirildi.

NİĞDE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.