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Niğde çiftçisi borç erteleme istiyor

İHA

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde çiftçisinin borcunu 1 yıl ertelenmesini istedi. Kenar, Niğde'de son yıllarda yaşanan doğal afetler nedeniyle üretim alanlarımızda hastalık ve zararlıların arıttığını belirterek şunları dedi: "bu süreci takiben girdi fiyatlarının yükselmesi yanı sıra rekoltenin de düşmesi ile çiftçilerin borçları birikmiş, artık ödenemez hale gelmiştir. Her yıl afet yaşayan bölgemiz çiftçilerine bir yıllık borç erteleme kararı çıkarılsa da afetlerin arka arkaya yaşanması ve toplam borcun bir yıl sonra talep edilmesi nedeniyle kredi borçlarının ödenmesinde...

Niğde çiftçisi borç erteleme istiyor

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde çiftçisinin borcunu 1 yıl ertelenmesini istedi. Kenar, Niğde’de son yıllarda yaşanan doğal afetler nedeniyle üretim alanlarımızda hastalık ve zararlıların arıttığını belirterek şunları dedi: “bu süreci takiben girdi fiyatlarının yükselmesi yanı sıra rekoltenin de düşmesi ile çiftçilerin borçları birikmiş, artık ödenemez hale gelmiştir. Her yıl afet yaşayan bölgemiz çiftçilerine bir yıllık borç erteleme kararı çıkarılsa da afetlerin arka arkaya yaşanması ve toplam borcun bir yıl sonra talep edilmesi nedeniyle kredi borçlarının ödenmesinde çözüm üretmekte yetersiz kalmıştır. Yalnız çiftçimizin tüm borçları (özel banka ,firma vb) yapılandırma kapsamında değil. Bu yapılandırma dar tutularak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarını kapsıyor. Çiftçilerimizin kredi borçlarının yaklaşık yüzde 36,7 si Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri dışındaki bankalara bulunuyor. Ayrıca, çiftçimiz icra takibine düşmemek için Ziraat Bankası’na olan borçlarını cari faiz üzerinden yapılandırmakta.”
En az 5 yıl vadeyle yapılandırılmalı
Çiftçilerin tüm bankalara olan borçlarının çiftçi kayıt sistemi kaydı olsun olmasın, faizleri silinmek suretiyle en az 5 yıl vadeyle yapılandırılması gerektiğini ifade eden Kenar: “ Üreticilerimizin bu sezondaki bahar mevsimi yaşanan doğal afetler sonucu (dolu afeti) borç yapılandırma kapsamına alınmış ancak çiftçilerimizin çoğunluğu kredi yapılandırma kapsamı dışında tutulmuştur. Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde ödemesi bulunan (önceki dönemlerden ertelemeye giren krediler dahil) çiftçilerimizin borçları gerek doğal afetlerden dolayı (ağustos ayındaki dolu afeti) gerekse ürünlerin satılamamasından dolayı kredi borçları (ziraat Bankası ve Özel Bankalar ile Tarım Kredi Kooperatifleri Kredi borçları) bulunmaktadır” dedi
Afet yaşayan çiftçilerin borçları ertelenmesi gerekiyor
Kenar: “ Üreticimizin bu sezon ki kredi borcunun yanı sıra, çıkarılan yapılandırmaya şartları uygun bulunmadığı için başvuramayan, borçları geçmişte ertelenen ya da 2019 yılında afet yaşayan çiftçilerimizin borçları da bulunmaktadır. Tüm borçların bir hasat sezonunda ödenebilmesine imkan yoktur. Çiftçilere, alacaklı kurumlar uyarı yazıları gönderiyor.Bazı tarımsal kredilerde icralarda başladı. Kefiller ve asıl borçlular arasında sorunlar da her geçen gün artıyor. Erteleme ve yapılandırma faizsiz olarak yapılmalıdır. Çiftçilerimiz ülke için,toplum için bütün zorluklara rağmen üretmeye devam ederken girdi fiyatlarının yüksek olması, yaşanan doğal afetler nedeniyle artan hastalık ve zararlıyla mücadele ederken şimdide günü gelmiş kredi borçlarıyla mücadele etmektedir. Üretim sezonu sonunda çiftçinin borcu azalmak yerine katlanarak devam etmektedir. Tüm bu olumsuz koşulların ardından ülkemizi tehdit eden kaçınılmaz acı sonla ,dış ülkelere bağlı, üretimin olmadığı ve yok olmaya yüz tutmuş bir gelecekle karşı karşıya kalacağız” şeklinde konuştu.

NİĞDE

22 Kasım 2019 Cuma

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