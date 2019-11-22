Jandarma yaptığı operasyonda Kalaşnikof ele geçirdi

Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Kalaşnikof piyade tüfeği, makinalı tüfek, süper poze av tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait mermi ile fişek ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gölcük Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde Kaleşnikof ile havaya ateş açıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları araştırma ve incelemelerin ardından şüpheliler A.G ve R.G’nin evlerine operasyon düzenledi. R.G’nin evinde yapılan aramada eşinin şalvarına gizlediği 1 adet ruhsatsız Kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 adet şarjör, 32 adet 7.62 mm çapında fişek, A.G’nin evinde ise 1 adet makinalı tüfek ve bu makinalı tüfeğe ait 1 adet şarjör, 1 adet süper poze av tüfeği ve bu tüfeğe ait 69 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 144 adet 9 mm çapınca tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili R.G ve A.G gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

NİĞDE 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.