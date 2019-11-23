Niğde’de merdivenden düşen adam öldü

Niğde’de merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.



Olay, Şehitler Mahallesi Dispanser Sokak'ta meydana geldi. 65 yaşındaki Cumali T., iddiaya göre Cemal Uyanık Apartmanının önünden geçerken dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Yaşlı adam ambulans tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından darbe alan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı.

NİĞDE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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