Niğde Belediyesi 2 bin 350 öğretmen için fidan dikti

Niğde Belediye Başkanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile oluşturulan Öğretmenler Hatıra Ormanında her öğretmen adına bir fidan dikildi.

Gelecek nesillere ve yetişmelerinde büyük emeği bulunan öğretmenlere verdiği değeri ortaya koymak için öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile anlamlı bir hediye vermek isteyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde’de görev yapan öğretmenlerin her biri için bir fidanı toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, günün anısına Niğde merkezde görev yapan 2350 öğretmen adına Niğde Belediyesi Kent Ormanı arkasında bulunan alanda oluşturulan Öğretmenler Hatıra Ormanında 2350 fidanın toprakla buluşmasını sağladı.

Niğde’de ilklerin altına imza atmaya devam eden Yeşile ve gelecek nesillere verdiği değeri her fırsatta ortaya koyan Belediye Başkanı Emrah Özdemir Öğretmenler Hatıra Ormanı açılış konuşmasında; “24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Niğde Belediyesi olarak, öğretmenlerimizin her zaman hatırlanmaları adına geçici ufak hediyeler yerine kalıcı bir hediye vermek istedik. Niğde merkezde görev yapan 2350 öğretmenimiz adına 2350 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Nesillerimizi yetiştirerek geleceğimizi şekillendiren geleceğimizin mimarları öğretmenlerimizin unutulmamaları adına ve gelecek nesillere bir nefes bırakmak adına böyle bir program düzenledik. Bugün başlatmış olduğumuz öğretmenler günü anısına fidan dikme uygulamamızı gelecek senelerde de devam ettirerek her sene öğretmenlerimiz adına binlerce ağacı toprakla buluşturup büyük bir orman meydana getirmeyi ve öğretmenlerimiz adına gelecek nesillere yeşil içinde bir Niğde bırakmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

