Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

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Niğde’de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü.



Edinilen bilgiye göre kaza, GölcükÇiftlik karayolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri D. (42) Çiftlik ilçesine seyir halindeyken yol kenarında arızalanan minibüse çarpmamak için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki 51 AAG 619 plakalı otomobile çarptı. Yol kenarına savrulan Nuri D. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

NİĞDE 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

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