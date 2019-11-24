Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Niğde’de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, GölcükÇiftlik karayolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri D. (42) Çiftlik ilçesine seyir halindeyken yol kenarında arızalanan minibüse çarpmamak için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki 51 AAG 619 plakalı otomobile çarptı. Yol kenarına savrulan Nuri D. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
NİĞDE
24 Kasım 2019 Pazar
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