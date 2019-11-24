Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü, öldü

NİĞDE'de, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Nuri Demirbaş (42), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde, Çiftlik yolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri Demirbaş'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki 51AAG 619 plakalı minbüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Demirbaş, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Demirbaş'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
NİĞDE
24 Kasım 2019 Pazar
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