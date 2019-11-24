Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü, öldü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE'de, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Nuri Demirbaş (42), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde, Çiftlik yolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri Demirbaş'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki 51AAG 619 plakalı minbüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Demirbaş, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Demirbaş'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.



NİĞDE 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.