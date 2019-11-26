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Hizmet-İş Sendikası Kadına Şiddete Hayır Dedi

İHA

Hizmetiş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı Kadın Komite Üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya geldi.

Hizmet-İş Sendikası Kadına Şiddete Hayır Dedi

Hizmetiş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı Kadın Komite Üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya geldi.
Düzenlenen basın açıklamasına Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu, Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Kadın Komitesi, kadın çalışanlar ve sendika işyeri temsilcileri katıldı.
Basın açıklaması yapan Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Kadın Komitesi; 25 KasımDünya Kadına Yönelik Şiddete KarşıUluslararası Mücadele Günü’nde kadınlara destek olmak üzere toplandıklarını söyleyerek açıklamasına şu şekilde devam etti; “Tarih ‘Cumhuriyet Analarının düşmanlara karşı meydan okuyan direnişlerini yazmaktadır. Halime Çavuşların, Şerife Bacıların, Nene Hatunların evlatları olarak bu ülkenin kurtuluş mücadelesinin yanında olduk, şimdide bu ülke ilelebet var olsun diye mücadele edeceğiz. Kadınlar, günümüzde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, bütün zorluklara göğüs gererek, toplum içinde varlığını kabul ettirmek istemektedir. Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen bunun mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedirler. Kadınlar hayat denilen bu dikenli yolda, kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedirler. Tüm dünyada ataerkil yönetim yapıları, kültürel cinsiyetçi yaklaşımlar, kadınlar ile erkekler arasında çatışmaları daha da artırmaktadır. Kadınlar sanılanın aksine güçsüz ve muhtaç değil, erkekler kadar çalışma hayatına ve toplumsal yapıya katkı sağlamakta ve çaba sarf etmektedir. Kadınlar annelik gibi zor ve kutsal bir görevi gecegündüz demeden her saniye üstlenmektedir. Bilinmesini istiyoruz ki; bizler, kadınlar olarak kararlı yürüyüşümüzden her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı Kadın Komitesinden yapılan açıklama; “Bizler Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak “kadına şiddet yakışır” etiketine kesinlikle karşı çıkıyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu, kadınların yanında olmaya davet ediyoruz. Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) işyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlayan 190. sayılı sözleşmenin kabulünde öncülük etmelidir. Sözleşmeye öncülük etmek sadece Hükümetin değil; tüm işverenler ve işçi sendikalarının görevi olmalıdır. HAKİŞ ve HİZMETİŞ Kadın Komiteleri olarak bu mücadelenin sürmesi için Türkiye’nin tüm kesimlerinden gayret ve destek beklemekteyiz.
Ülkemizin geleceğine, refahına, dini inançlarına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz. Türkiye’de 2019’un son 11 ayında 352 kadın, maruz kaldığı şiddet sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Bu tablo gelişen ve büyüyen Türkiye’ye yakışmamaktadır. Kadınların öldürülmediği, tecavüze uğramadığı ve psikolojik şiddet görmediği bir dünya için hayatın her alanında erkeklerle kadınlar bir ve beraber olmalıdır. Yiğitlik ve mertlik kendinden güçsüzleri ezmek, dövmek, taciz etmek değildir. Yiğitlik, mertlik savunmasız olana, güçsüz olana merhametli ve adaletli davranmaktır. Bizim kültürümüzde kadınlar o kadar yüceltilmiştir ki, cennet ayakları altına serilerek ödüllendirilmiştir. Kadın toplumun duruşudur, özetidir. Sessiz çığlıklarımızı, tek ses olarak dünyanın her yerinde kadın şiddetine ‘Dur!’ diye haykıran güçlü bir sese dönüştürelim” şeklinde devam etti.
Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı Kadın Komitesi basın açıklamasını; “İnanıyoruz ki, yükselen‘yeter artık’ feryadına destek vermek, azimle safları sıklaştırmak, beraber olduğumuzu göstermek, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. “Kadın toplumun yarısıdır” hareketiyle birlikte, karanlık yapıların ve düşüncelerin yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Bizler HAKİŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası olarak kadınlara yapılan her türlü şiddeti kınıyor, kadın toplumdur, kadın ailedir, kadın tamamlayandır, diyoruz. Ailemizin baş tacı kadınlarımız için ‘Şiddete hayır ’ diyoruz” Şeklinde tamamladı

NİĞDE

26 Kasım 2019 Salı

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