36 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

NİĞDE İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında 'kasten öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F.K., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde 'kasten öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kırşehir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan aranan O.F.K., gözaltına alındı. O.F.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



NİĞDE 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:00

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