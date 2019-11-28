İnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar etti

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NIĞDE'de Mehmet K. (55) inşaat halindeki binanın 9'uncu katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, merkez Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 9'uncu katına çıkan Mehmet K, kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Mehmet K., çağrılan ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaygın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.FOTOĞRALI



NİĞDE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.