Polis kamyonetten 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polis kamyonetten 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA

Niğde’de polis ekipleri tarafından kamyonette mobilya malzemelerinin içerisine gizlenmiş 3 Bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde genelinde uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıs ya da şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ulukışla otoyolu Eminlik Gişeleri mevkiindeki Narkotik Uygulama ekibi şüpheli bir kamyoneti durdu. Kamyonette yapılan aramalarda 3 Bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili
Suriyeli Sultan Almustafa Alabboud, Hatice El Şeyho ve Hasan El İbrahim gözaltına alındı.

NİĞDE

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazasında ölen Niğdeli polis toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölen Niğdeli polis toprağa verildi
Niğde’de otizmli öğrenciler için özel sınıf açıldı
YEREL HABERLER Niğde’de otizmli öğrenciler için özel sınıf açıldı
Niğde’de intihar eden CHP’li yönetici toprağa verildi
YEREL HABERLER Niğde’de intihar eden CHP’li yönetici toprağa verildi
İnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER İnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar etti
Niğde’de CHP’li yönetici intihar etti
YEREL HABERLER Niğde’de CHP’li yönetici intihar etti
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Döner sermaye yönetmeliği  miadını doldurdu
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Döner sermaye ...
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Döner sermaye yönetmeliği artık miadını doldurdu" "Sağlık çalışanlarının performans uygulaması yok ama herkesin kabul edebileceği makul ve mantıklı kriterler getirelim" “Seçildiğimizde ilk oluşturduğumuz komisyon döner sermaye komisyonu oldu. Çünkü en önemli sorunumuz bu”
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Döner sermaye ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X