Niğde'de zincirlemeli trafik kazası: 9 yaralı

YDS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu'ndan meydana geldi. İddiaya göre, kar yaşığı nedeniyle görüş mesafesinin azalması, üç otomobilin çarpışmasına neden oldu. Kazada araçlarda bulunan Kenan Deniz (39), Güzide Deniz (29), Feriha Koyun (34), Sümeyye Koyun (35), Furkan Koyun (13), Şükran Koyun (8), Muhammed Kağan Koyun (2), Zekiye Gültekin (52), Zekiye Nur Gültekin (2) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edihlen olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı



NİĞDE 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.