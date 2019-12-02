Gönüllüler çocuklar için çizdi

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çiftlik Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinde çocukların daha sıcak bir ortamda tedavi görmesi için hastane koridorlarına çizgi film karakterleri çizdi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinin Gönüllü Gençleri çocuklar için yine kolları sıvadı. Güzel Sanatlar bölümü öğrencileri Çiftlik Devlet Hastanesi Koridorlarına çocukların sevdiği çeşitli çizgi filim karakterleri çizdi. Gönüllü gençler hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara balon hediye ederek yüz boyama yaptı. Daha sonra çocuklara okumanın önemini, sporun önemini anlatarak onların gelecekte topluma nasıl faydalı bireyler olabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptılar.

Düzenlenen etkinlikle ilgili Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü; ‘’ Bakanlığımız 2019 yılında gönüllülük seferberliği ilan etti biz de bu bağlamda çalışmalarımızı hızlandırdık. Özellikle köy okullarının ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olduk. Gençlik Merkezi Gönüllüleri büyük fedakarlıkla öğrencilerin yardımına koşuyor. Onların heyecanı çabası da bizlere güç veriyor. Bizler de onlara gereken tüm desteği veriyoruz. Bugün Çiftlik Devlet Hastanesinde Çocuk Polikliniğinde Çizgi film Karakterlerinin çizimini yaptık. Orada tedavi gören yavrularımızın kendilerini sevimli, sıcak bir ortamda hissetmelerini arzuladık. Bu etkinlikte görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman insanların gönlüne dokunmaya devam edeceğiz’’ dedi.

NİĞDE 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.