Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerinden 3 Aralık etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerinden 3 Aralık etkinliği

İHA

Niğde'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi. Kurumun toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte, engelli öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerinden 3 Aralık etkinliği

Niğde’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi. Kurumun toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte, engelli öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.
Etkinlikte konuşan Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca: “Dünya nüfusunun yüzde 15’ini engelli insanlarımız oluşturmaktadır. Engellilik insan hayatında vazgeçilmez bir olgudur. Türkiye Nüfusunun yüzde 11’inin engelli olduğu tahmin edilmektedir. Niğde 450 engellimizi kurum bakımımızda rehabilite etmekteyiz. Bunu yanında 3 bin tane engellimize de evde bakım maaşı ödemekteyiz” dedi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bir toplumun gelişmişliği insan hayatına özelliklede engellilere verilen değerle ölçüldüğünü belirterek: “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını sağlamak karşılayacakları bütün engelleri ortadan kaldırmak ve onları en iyi yaşam sürdürmelerini sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir. Engellerin sorunu sadece onların, ailelerin görevi değil toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır. Niğde’de kamu kurumlarında ve toplumsal alanlarda engellilere yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız Niğde’yi bir engelli dostu şehri yapmak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından engelli öğrenciler tarafından şarkılar söylendi, şiirler okundu. Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi ise büyük alkış aldı.

NİĞDE

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan 10 engelliye hibe desteği
YEREL HABERLER İŞKUR’dan 10 engelliye hibe desteği
Başkan Özdemir’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özdemir’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Çevik kuvvetten gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER Çevik kuvvetten gerçeği aratmayan tatbikat
Gönüllüler çocuklar için çizdi
YEREL HABERLER Gönüllüler çocuklar için çizdi
Niğde’de Karla Mücadele ekipleri hazır
YEREL HABERLER Niğde’de Karla Mücadele ekipleri hazır
2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Niğde'de zincirlemeli trafik kazası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Niğde'de zincirlemeli trafik kazası: 9 yaralı
Niğde’de zincirleme kaza: 9 yaralı
YEREL HABERLER Niğde’de zincirleme kaza: 9 yaralı
TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK:0- Uşakspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK:0- Uşakspor: 2
Niğde Anadolu FK - Uşakspor A.Ş.:0-2
YEREL HABERLER Niğde Anadolu FK - Uşakspor A.Ş.:0-2
Korumaya alınan yaban keçisi sayısı, 16 yılda ikiye katladı
YEREL HABERLER Korumaya alınan yaban keçisi sayısı, 16 yılda ikiye ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X