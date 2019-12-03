Niğde’de eğlence merkezinde silah ele geçirildi

Hem sağanak hem kar!

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Niğde’de bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K'nin Bor ilçesindeki eğlence merkezinde silah ve silahlı çalışan bulundurduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız yarı otomatik tüfek, 2 şarjör, 28 fişek ve bıçak ele geçirildi. M.K. hakkında işlem başlatıldı.

NİĞDE 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:06

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