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Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi

DHA

NİĞDE´de trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip, yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletlerin birçoğu çürümeye başladı.

NİĞDE´de trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip, yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletlerin birçoğu çürümeye başladı.
Borcu nedeniyle aracı haciz olan, yanlış park ya da kaza sonrası hasar gören araçlar yediemin otoparklarına çekilerek çürümeye bırakılıyor. Şahinali Mahallesi'nde yediemin otoparkı işleten Hasan Sözer, yaklaşık 400 araç ve bine yakın motosikletin otoparkta bulunduğunu söyledi. Sözer, "Biz otopark işletmecileri olarak çok büyük sıkıntıdayız çünkü artık buraya gelen araçlara yer bulamıyoruz. Buraya gelen araçlar çıkmıyor, her gün yaklaşık 10 araç geliyor ama ancak 1 araç çıkıyor. Burada bekleyen araçların da değeri düşüyor" dedi.
SATILMIYOR, ÇÜRÜYOR
İcra ile satışa sunulan araçların da çok geç satıldığını belirten Sözer, "Bugün 100 bin TL değerinde olan araç, 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor hem devletimiz zarar ediyor. Gelen araçlar satılmıyor çünkü burada çürüyor. Bu aralar plakasız motorlar geliyor. 5-6 yıl burada kalan motorlar var ama kimse gelip almıyor" diye konuştu.
SAHİPLENEN OLMUYOR
Depolarda duran motosikletlerin çoğunun tescilsiz, ruhsatsız, plakasız ve eksik evraktan yakalandığını, bundan dolayı da sahiplenilmediğini belirten Sözer, şunları söyledi: "Denetimlerde yakalanan motosikletler, bizim tarafımızdan ya otoparklara ya da yediemin depolarına getiriliyor. Bunların hepsinin yakalanma sebebi de motosikletin ya tescilsiz olması ya da ruhsat veya plakasının bulunmaması. Bugün bu depolarda bulunan motosikletlerin en yüksek fiyatlı olanı bin 500 lira civarında. Plakasız yakalanan bir motosiklete plaka çıkarılmaya kalkıldığında ise yaklaşık bin 500 lira kadar masraf olduğu söyleniyor. Masraf çok olunca ne motorları sahiplenen çıkıyor, ne de gelip alıyorlar." 
ZARAR EDİYORUZ
Motosikletlerin depolarda ve otoparklarda bekleme süresinin 6 ay olduğunu kaydeden Sözer, sürenin tamamlanmasının ardından Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satılması ya da hurdaya ayrılması gerektiğine dikkat çekerken, şunları kaydetti: "Satış olmayınca depolar ve otoparklar dolup taştı. Milli Emlak Müdürlüğü´nün konuya el atması gerek. Satılacaksa satılsın, hurdaya ayrılacaksa hurdaya ayrılsın. Çünkü artık ne depolarda ne de otoparklarda motosiklet koyacak yer kaldı. Biz de bu işten zarar ediyoruz. Biz bunları kendi çekicimiz ile depolara getiriyoruz. Harcadığımız mazot cebimizden çıkıyor." 

NİĞDE

04 Aralık 2019 Çarşamba

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