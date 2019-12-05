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Türk Sağlık-Sen Niğde Temsilciliği: ''Adaletli bir döner sermaye istiyoruz''

İHA

Türk SağlıkSen Niğde İl Temsilciliği üyeleri, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Türk Sağlık-Sen Niğde Temsilciliği: ''Adaletli bir döner sermaye istiyoruz''

Türk SağlıkSen Niğde İl Temsilciliği üyeleri, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
5 yıl önceki döner sermaye ücretini mumla aradıklarını söyleyen sendika üyeleri, önce çalışanın hakkı olması gerektiği belirttildi.
‘’Çalışanın emeğinin karşılığı verilmeli’’ diyerek yöneticilere seslenen sendika üyeleri, Türk SağlıkSen il temsilcisi Adnan Özer tarafından okunan açıklamada;
‘’Ülkemizde son 10 yılda döner sermayeler kadar eriyen hiçbir ücret yoktur. Dibe vurmuş, tabanı görmüştür. Aşırı iş yükü bulunan ve çalışanların fedakârca hizmet yürüttüğü sağlık kurumlarımızda ne yazık ki iş döner sermayeye gelince önümüze kocaman bir sıfır rakamı konmaktadır. Bugün döner sermayelerden memnun olan bir tane bile sağlık çalışanı kalmamıştır. Herkes muzdarip ve şikâyetçidir. Sağlık yöneticileri de çalışanların bu memnuniyetsizliğinden ve döner sermayelerin halinden haberdardır. Ama vurdumduymazlık devam etmektedir. Çalışanların 5 yıl önceki döner sermaye ücretlerini mumla aramaları durumun vahametini de açıkça göstermektedir.
Türk SağlıkSen olarak bu vurdumduymazlığa son verilmesi için geçtiğimiz aylarda çalışanların döner sermaye taleplerini içeren binlerce dilekçeyi Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e teslim etmiştik. Her iki kurumun yöneticilerine de bu durumu defalarca anlattık. Yaklaşık 1 yıl önce Genel Başkanımızın Sayın Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmede, Bakan bey yönetmelik değişikliği yapacaklarını bunun için çalışmalara başladıklarını açıklamışlardı. Aradan geçen sürede ne yazık ki hala bir somut adım atılmamıştır. Bugün çalışanın sesini bir kez daha duyurmak ve döner sermaye taleplerimizi yüksek perdeden aktarmak için alanlara çıktık”
Özer, “Döner sermayelerde yaşadıkları gelir kaybı nedeniyle çalışanın yaşadığı ekonomik sıkıntıda da, evindeki huzursuzlukta da vebal sizindir. Bu sorunu çözmek için çaba harcayınız. Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yapınız. Sağlık çalışanları için artık sabır taşı çatlamıştır. Yönetmelik bir an önce değişmeli, bu sorun çözülmelidir. Çalışanın emeğinin karşılığı teslim edilmeli, ekmeğiyle oynanmamalıdır. Türk SağlıkSen olarak adaletli bir döner sermaye düzeni kurulana, çalışanların aldığı ücretler makul bir düzeye çıkarılana ve talepleri karşılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir an bile geri durmayacağız. Ekmek kavgamızda ne yılgınlık gösteririz ne de vazgeçeriz’’ sözlerine yer verdi.
Basın açıklamasına KamuSen’e bağlı diğer şubeler de katılarak destek verdi.

NİĞDE

05 Aralık 2019 Perşembe

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