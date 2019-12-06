Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

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NİĞDE'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu aralarında şifreli konuşmalar yaparak köy ve kasabalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 4'ü İstanbul´da, 12'si de Niğde'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilogram esrar, 374 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 15 gram Hint keneviri, 1 öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, 1 muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Aklınızda bulunsun. Çekin aslanım çekin. Delikanlı görsün millet" sözleri dikkat çekti.



NİĞDE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

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