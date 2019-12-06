Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 10’u tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu aralarında şifreli konuşmalar yaparak köy ve kasabalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10’u tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli de adli tıp kurumuna tedavi için sevk edildi. Tutuklanan 10 kişi Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumana gönderildi.

NİĞDE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

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