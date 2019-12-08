Niğde´de 800 gram metafetamin ele geçirildi

O anlar kameraya böyle yansıdı!

Onu tanıdınız mı?

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NİĞDE´de narkotik ekipleri, bir araçtan 800 gram metafetamin ele geçirdi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 04 AJ 309 plakalı aracı durdu. Araç içerisinde yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Abdurrazak K. ve İbrahim M., gözaltına alındı. Abdurrazak K.´nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



NİĞDE 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:10

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