Niğde'de arazi kavgası: 4 yaralı

NİĞDE´de, husumetli iki aile arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ağçaşar köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. İki aileden de vücuduna kurşun isabet eden Z.G. (20), İ.G. (47) , A.Y. (37) ve M.Y (34) kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleler yapılan A.Y, M.Y, Nevşehir Devlet Hastanesi´ne, Z.G. ve İ.G. ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Z.G.´nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



NİĞDE 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

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