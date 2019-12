Niğde'de patateslerin yüzde 70'i depolara kaldırıldı

TÜRKİYE'deki patates üretiminin yaklaşık yüzde 20'sine yakınının gerçekleştirildiği Niğde'de, ürünün yüzde 70'i, depolara kaldırıldı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, "Hasadın tamamlanmasıyla patateslerimiz depolara konuldu. Kış boyunca vatandaşlarımıza depodan ve tezgahtan satacağız" dedi.

Kentte yaklaşık 250 bin dekar alanda üretilen ve önceki yıllara oranla ekim alanı ile rekoltede artış olan patatesler, üreticilerin beklediği fiyatları alamaması üzerine depolara kaldırıldı. Tarlada 60 kuruşa, depoda ise 80 kuruşa satılan patatesi üreten çiftçiler, satış fiyatlarının üretim maliyetinin üzerine çıkması halinde satışa hazır olduklarını söyledi. Kasım ayı sonu itibarıyla patates hasadının tamamlandığını anlatan Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar, "Patatesimiz bu yıl hak ettiği değeri bulmadı. Hasadın tamamlanmasıyla patateslerimiz depolara konuldu. Kış boyunca vatandaşlarımıza depodan satacağız, tezgahlara koyacağız. Çiftçimiz elindeki patateslerin yüzde 50'sini satması gerekirken, yüzde 70'ini depolara kaldırdı; çünkü tarlada satamadı. 90 kuruşa yetiştirilen olduğu patates, bu yıl 60 kuruşa, 70 kuruşa alıcı bulamıyor. Bu durum da çiftçimizi çok yıpratıyor. Borçlarını ödemelerinde sıkıntı çıkıyor" diye konuştu.

'STOK YAPMIYORUZ'

Patatesi her yıl depolara koyduklarını ve kış boyunca sattıklarını anlatan Başkan Kenar, "Depolara geçmiş yıllarda da aynı şekilde konuluyordu. Biz patatesi depolarımıza koymazsak yeni ürünler çıkmaz. Biz yaklaşık 7 ay depolardan patates satmak zorundayız. Bizim patatesi depolara koyma amacımız, stok yapmak değil; kış boyunca bu patatesi halka sunmak, tezgahlara taşımaktır. Sanki fiyat artışı bekliyormuşuz gibi değil hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz. Patates hak ettiği değeri bulamadı. Bizim masraflarımızı karşılayacak şekilde satsak yine buna razı olacağız. Çünkü 90 kuruşa ürettiğimiz patatesin kilosunu bu yıl 70 -80 kuruşa dahi kuruşa satamıyoruz" dedi.

'TEŞVİK BEKLİYORUZ'

Başkan Kenar, patatesin para etmesi için ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda Gürcistan, Irak ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeye buradan patates gidiyordu. Bu yıl bu ülkelere biraz daha az gidiyor. Geçtiğimiz ay Irak'a gitmeye başladı. Bu da hak ettiği değeri görmedi. Devletimizden ivedilikle beklediğimiz, patates ihracatına bir nebze olsun teşvik verilmesidir. Yemekhanelerde patatesin daha çok tüketilmesi için genelge şeklinde öneri sunulursa güzel olur diye düşünüyoruz. Patatesin insan sağlığına faydaları konusunda kamu spotu yayınları yapılırsa tüketimi de biraz daha fazlalaşır. Patates, buğday gibi milli ürün olarak değerlendirilip, planlamasının yapılması gerekmektedir. Çiftçinin borç ertelemesinin bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bölgemizde dondan, selden dolayı çok hasarlar oluştu. Devletimizden çiftçi borçlarının ertelemesini istiyoruz."

'SATAMIYORUZ, BORÇLARI ÖDEYEMİYORUZ'

Bu yıl 400 ton patates üretimi gerçekleştirdiğini anlatan çiftçi Muhammer Aydoğan ise "Fiyatlar düşük olduğu için ürünlerden biraz sattık. Borçlarımız vardı. Biraz da depoya koyduk. Fiyatlar, tarlada 60 kuruşa, depoda ise şu an 80 kuruşa gidiyor. 40 kuruş depolama maliyeti var. Tohumu, gübresi, suyu ve ilacı var. 1,25 kuruş veren olsa hepsini vereceğiz. Satamıyoruz, borçları ödeyemiyoruz. Alan olursa hemen satabiliriz. Yeter ki bizim maliyetimizi kurtarsın; ama maliyetler düşük olduğu için alan da olmuyor. Pazarlarda da gitmiyor" diye konuştu.

Patates üreticisi Bayram Elmas da ürünlerin tanzim satışlarla desteklenmesini istediğini belirtti.



NİĞDE 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.