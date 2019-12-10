Niğde´de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

NİĞDE'de 8 ilin katılımı ile Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen 'Seviye 2 Afet ve Bölgesel Tatbikatı' gerçeğini aratmadı.

Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyündeki tatbikata, Niğde İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılayı, 112 Acil Servis ekibi, AFAD gönüllüleri, Niğde Belediyesi itfaiye ekibi, çeşitli kuruluşlar ile polis ve jandarma ekibinden oluşan 239 personel ve 55 araç katıldı. Tatbikata Aksaray, Mersin, Nevşehir, Konya, Yozgat, Kayseri, Karaman ve Kırşehir AFAD ekipleri de destek verdi. Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Kaynarca köyü olan 5,8 büyüklüğündeki depremde, okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Olası afet bölgesine sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı.

KARANTİNA ÇALIŞMALARI

Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Deprem sonrası bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Halaç köy yolu üzerindeki bir depoda, zirai ilaç bidonlarının devrilmesi sonucu bölge, Adana AFAD 'Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer' tehditler ekibi tarafından karantina altına alındı. Öte yandan Türk Kızılayı, afetzedelere gıda ve battaniye yardımında bulundu.

DEPREMLE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu belirtti. Depremle yaşamayı öğrenmek zorunda olduklarını bildiklerini kaydeden Kılınç, şunları kaydetti: "Her an depreme hazır bir şekilde hazırlıklarımızı gözden geçirmek zorundayız. Bu kapsamda, AFAD Başkanlığımız Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem senaryoları üzerinde çalışmalar yapıyor. Bugün de senaryo gereği, Kaynarca köyümüzde, deprem olmuş gibi hazırlıklarımızı yaptık ve müdahale ediyoruz. 26 destek grubumuzla 259 personelimiz ve 55 aracımız, destek illerimizle birlikte buradayız. Depremin tatbikatı bile acı. İnşallah ülkemiz, coğrafyamız, ilimiz bu tür acı tecrübelerle yüzleşmez. Ama böyle bir şey olması durumunda da tüm ekiplerimiz hazır bir şekilde bulunmak durumunda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bilinci tüm topluma yayarız, böyle bir şey olması durumunda da bu acıyı en az hasarla kayıpla atlatırız."



NİĞDE 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

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